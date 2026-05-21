Россиянам напомнили, в каком возрасте подросток может устроиться на работу

Во время летних каникул подростки могут быть официально трудоустроены. Заключать договор можно уже с 14 лет, но только с разрешения родителей, об этом рассказал «Газете.Ru» юрист Александр Хаминский.
— Официально работать можно с 16 лет, но Трудовой кодекс допускает трудоустройство и с более раннего возраста. Так, с 15 лет подросток вправе самостоятельно заключить трудовой договор для выполнения легкого труда, а с 14 лет можно заключать трудовой договор с согласия одного из родителей, — пояснил специалист.
Юрист добавил, что в 14−15 лет подростки могут работать не более четырех часов в день, в 15−16 лет — не более пяти часов, а в 16−18 лет — до семи часов в день. Кроме того, несовершеннолетних запрещено привлекать к сверхурочной работе.
