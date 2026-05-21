Турэксперт Мурадян: россияне будут чаще ездить в Китай после продления безвиза

KP.RU рекомендовал тем, кто желает сэкономить на поездке на китайский Хайнань выбирать май и июнь, так как из-за начала сезона дождей цены снижаются. Если же туристы хотят попасть в комфортный сезон с ноября по апрель, то бронировать билеты и жилье необходимо заранее. Кроме того, в начале октября цены в КНР резко возрастают из-за праздников. Аналогичная ситуация наблюдается и на китайский Новый год.