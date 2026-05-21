Турэксперт Мурадян: россияне будут чаще ездить в Китай после продления безвиза

Российские туристы будут чаще путешествовать в Китай после продления безвизового режима. Об этом сказал RTVI турэксперт Артур Мурадян.
— Мы ожидаем существенный прирост Китая. Китай становится лидером, входящим в первую тройку по объему путешествий, — считает специалист.
Он напомнил, что совокупный объем поездок в Китай в прошлом году составил около 2,2 млн. Эксперт считает, что в этом году показатель может быть превзойден.
KP.RU рекомендовал тем, кто желает сэкономить на поездке на китайский Хайнань выбирать май и июнь, так как из-за начала сезона дождей цены снижаются. Если же туристы хотят попасть в комфортный сезон с ноября по апрель, то бронировать билеты и жилье необходимо заранее. Кроме того, в начале октября цены в КНР резко возрастают из-за праздников. Аналогичная ситуация наблюдается и на китайский Новый год.