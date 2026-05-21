Беспрозванных и посол Кении обсудили сотрудничество в сельском хозяйстве и туризме

В Калининграде прошла встреча губернатора Алексея Беспрозванных с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Кения в РФ Питером Матуки. Визит дипломата — первый за долгое время, и, по словам губернатора, он подтверждает вовлечение региона в сотрудничество России и стран Африки.
Посол совершает поездку по поручению президента Владимира Путина, который рекомендовал ему посетить как можно больше российских регионов. В Калининградской области Матуки планирует побывать на предприятии по производству удобрений и познакомиться с янтарной отраслью.
Губернатор отметил, что торговый оборот между Калининградской областью и Кенией пока невелик, но есть предпосылки для роста, особенно в сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе — ключевых отраслях экономики региона. Посол подтвердил заинтересованность в партнёрстве.
Также стороны обсудили туризм. Беспрозванных рассказал о масштабном проекте «Белая Дюна» — одном из пяти круглогодичных морских курортов федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». В ответ Матуки поделился опытом Кении в развитии пляжей и сафари.
Губернатор пригласил посла принять участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию Калининградской области.