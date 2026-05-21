Тренер «Локомотива» Хартли заявил о завершении карьеры после победы клуба в КХЛ

Канадцу Бобу Хартли 65 лет. Он стал тренером ХК «Локомотив» в июле 2025 года. Сегодняшний Кубок Гагарина стал вторым в карьере господина Хартли — в 2021 году под его руководством награду выиграл омский «Авангард». Сибирский ХК господин Хартли возглавлял с 2018-го по 2022 год. За свою карьеру канадец также был тренером «Калгари Флэймз», «Атланта Трэшерз» и «Колорадо Эвеланш». С последней командой он завоевал Кубок Стэнли в 2001 году.