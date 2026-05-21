Роналду впервые стал чемпионом Саудовской Аравии в составе "Аль-Насра"

«Аль-Наср» в 11-й раз выиграл чемпионат Саудовской Аравии, по этому показателю команда занимает третье место. Клуб не становился сильнейшим в стране с 2019 года. Больше «Аль-Насра» в турнире побеждали «Аль-Хиляль» (21) и «Аль-Иттихад» (14).