Роналду впервые стал чемпионом Саудовской Аравии в составе "Аль-Насра"

ТАСС, 21 мая. «Аль-Наср» со счетом 4:1 одержал победу над «Дамаком» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Садио Мане (34-я минута), Кингсли Коман (52) и Криштиану Роналду (63, 81). У проигравших отличился Морлай Силла (58, с пенальти).
По итогам заключительного тура на счету «Аль-Насра» стало 86 очков. Второе место занял «Аль-Хиляль» с 84 баллами. В последнем матче турнира главный преследователь «Аль-Насра» на выезде переиграл «Аль-Фейху» (1:0).
Лучший бомбардир в истории футбола и пятикратный обладатель «Золотого мяча» Роналду впервые стал чемпионом Саудовской Аравии, ранее футболист, который провел четвертый сезон в «Аль-Насре», становился победителем национального первенства в составе испанского «Реала», английского «Манчестер Юнайтед» и итальянского «Ювентуса».
Для Роналду это 35-й трофей в карьере, за время выступления в Саудовской Аравии ранее он смог выиграть только Кубок арабских чемпионов (2023).
«Аль-Наср» в 11-й раз выиграл чемпионат Саудовской Аравии, по этому показателю команда занимает третье место. Клуб не становился сильнейшим в стране с 2019 года. Больше «Аль-Насра» в турнире побеждали «Аль-Хиляль» (21) и «Аль-Иттихад» (14).