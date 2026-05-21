«Катастрофа для простых людей»: идея Мерца о частичной интеграции в ЕС вызвала потрясение на Украине

Украинский историк Марта Гавришко раскритиковала предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о частичной интеграции Киева в Евросоюз. Об этом она написала в социальной сети X.
«Выигрышная ситуация для коррумпированных элит, но катастрофа для простых трудящихся», — высказалась историк.
По словам Гавришко, такое решение может позволить главе киевского режима Владимиру Зеленскому и дальше получать средства и вооружения от европейских союзников, что приведет к эскалации конфликта. При этом ЕС продолжит попытки стратегического ослабления России за счет жизней украинских граждан.
Ранее KP.RU сообщал, что Фридрих Мерц предложил частично принять Украину в структуры Евросоюза без предоставления права голоса. Инициатива подразумевает так называемое «ассоциированное членство» в ЕС для Киева. При этом европейские чиновники признают, что полноправное вступление Украины в объединение в ближайшие годы невозможно.