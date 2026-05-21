Житель Гурьевска получил 12 лет колонии строгого режима за шпионаж за кораблями Балтфлота

государственной измене (ст. 275 УК РФ).
Следствие и суд установили, что в августе 2023 года молодой человек через мессенджер Telegram связался с представителями иностранной организации, деятельность которой направлена против безопасности России.
По заданию кураторов он расклеивал в общественных местах Калининграда и Гурьевска агитационные листовки с призывами вступать в ряды этого иностранного формирования. Кроме того, фигурант вёл наблюдение за акваторией Балтийского моря, собирая сведения о появлении военных кораблей, и передавал полученную информацию представителям организации.
Суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Также суд постановил конфисковать средства совершения преступления. Приговор пока не вступил в законную силу.