Житель Гурьевска получил 12 лет колонии строгого режима за шпионаж за кораблями Балтфлота

Калининградский областной суд вынес приговор 22-летнему жителю Гурьевска. Его признали виновным в.

Источник: KaliningradToday

государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Следствие и суд установили, что в августе 2023 года молодой человек через мессенджер Telegram связался с представителями иностранной организации, деятельность которой направлена против безопасности России.

По заданию кураторов он расклеивал в общественных местах Калининграда и Гурьевска агитационные листовки с призывами вступать в ряды этого иностранного формирования. Кроме того, фигурант вёл наблюдение за акваторией Балтийского моря, собирая сведения о появлении военных кораблей, и передавал полученную информацию представителям организации.

Суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Также суд постановил конфисковать средства совершения преступления. Приговор пока не вступил в законную силу.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
