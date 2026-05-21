Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чернобыльская зона отчуждения стала крупнейшим местом обитания диких животных в Европе

Установленные на этой территории, а также в других районах северной Украины фотоловушки чаще всего фиксировали появление рысей, волков, лосей, оленей и лошадей Пржевальского.

ЛОНДОН, 21 мая. /ТАСС/. Чернобыльская зона отчуждения стала одним из наиболее крупных мест обитания диких млекопитающих в Европе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные 20 vfz в журнале Proceedings of the Royal Society.

Для проведения исследования ученые установили 174 фотоловушки на территории Чернобыльской зоны отчуждения и в других районах северной Украины. Согласно полученным данным, в Чернобыльской зоне и на территории близлежащего Древлянского заповедника наблюдались более высокое видовое разнообразие млекопитающих и показатели их заселенности, чем на других охраняемых и неохраняемых территориях.

Чаще всего фотоловушки фиксировали появление таких млекопитающих, как рыси, волки, лоси, олени и лошади Пржевальского, говорится в исследовании.

Ученые отметили, что основным фактором восстановления популяций животных на территории, вероятно, стало отсутствие людей. Авторы исследования также указали на значимость крупных охраняемых территорий с минимальным вмешательством человека.