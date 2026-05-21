Суд оставил в силе приговор экс-ректору БФУ им. Канта: 5 лет колонии за хищение 35 млн рублей

Калининградский областной суд признал законным приговор Ленинградского районного суда от 27 февраля 2026 года в отношении бывшего ректора БФУ им. И. Канта Александра Фёдорова и экс-проректора по экономике Елены Мялкиной. Оба признаны виновными в присвоении более 35 млн рублей университета.

Источник: Янтарный край

Калининградский областной суд признал законным приговор Ленинградского районного суда от 27 февраля 2026 года в отношении бывшего ректора БФУ им. И. Канта Александра Фёдорова и экс-проректора по экономике Елены Мялкиной. Оба признаны виновными в присвоении более 35 млн рублей университета.

Следствие и суд установили, что с декабря 2019 года по июль 2024 года Фёдоров и Мялкина организовали незаконную схему стимулирующих выплат. По указанию ректора его заместитель оформляла фиктивные служебные записки на доплаты за интенсивность труда, после чего издавались приказы о премировании.

В схему были вовлечены не менее 20 сотрудников, находившихся в служебной зависимости от обвиняемых. Получив незаконные выплаты, работники передавали деньги через Мялкину лично Фёдорову, который тратил их на личные нужды.

Ленинградский районный суд Калининграда приговорил Александра Фёдорова к 5 годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. рублей, а Елену Мялкину — к 3 годам колонии общего режима и штрафу 300 тыс. рублей.

Суд учёл смягчающие обстоятельства: Фёдоров в полном объёме возместил ущерб (продал дом), оба положительно характеризуются, совершили преступление впервые, а на иждивении у них находятся пожилые родители. Прокуратура запрашивала для экс-ректора 6,5 года колонии и штраф 900 тыс. рублей.

Защита обжаловала приговор. На заседании областного суда адвокаты настаивали на смягчении наказания. Фёдоров просил суд учесть состояние здоровья своей 87-летней матери: «Боюсь, мать не дождётся моего освобождения, а сейчас ей нужна помощь. Живых родственников, которые могли бы обеспечить ей уход, нет». Экс-ректор признал вину, назвав произошедшее «управленческой ошибкой». Мялкина заявила, что «боялась потерять работу и поэтому выполняла поручения руководителя».

Прокурор настаивал на законности приговора, указав, что оснований для снижения наказания нет. Калининградский областной суд оставил приговор без изменения, жалобы — без удовлетворения.

