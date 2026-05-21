Морозов: "Лада" подтвердила участие в КХЛ, у "Сочи" нет финансовых гарантий

КАЗАНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Тольяттинская «Лада» подтвердила участие в следующем сезоне Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), у «Сочи» нет финансовых гарантий. Об этом журналистам рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили о значительном ухудшении финансирования клуба из Тольятти из-за того, что партнеру «Лады» компании «Полипласт» не удается в должной мере выполнять свои спонсорские обязанности. Позднее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что команда выступит в следующем сезоне КХЛ.

«По “Ладе” все нормализовалось, мы были постоянно на связи и с губернатором, и спонсорами команды, с “Полипластом”, — сказал Морозов. — Два дня назад получили подтверждение, был телефонный звонок на троих. Мы получили подтверждение, что “Лада” все-таки продолжит участие в чемпионате Континентальной хоккейной лиги в следующем году».

«Но вот с “Сочи” немножко сложнее, у них сейчас зарплаты были погашены буквально на днях, но финансовых гарантий, которые бы покрывали расходы бюджета, на данный момент нет. Но ведутся переговоры с потенциальными партнерами, мы знаем уже, какая это компания, но пока официальных подписаний с этим спонсором не происходило. Поэтому мы в контакте с руководителями клуба и ждем со дня на день подтверждения», — добавил Морозов.

В завершившемся сезоне КХЛ выступали 22 клуба.

Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
