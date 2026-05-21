Роналду завоевал 35-й трофей в карьере

Первым титулом Роналду стал Суперкубок Португалии, который был завоеван в 2002 году в дебютном сезоне для футболиста в составе «Спортинга». Позднее нападающий выиграл 9 трофеев вместе с английским «Манчестер Юнайтед», 15 — с испанским «Реалом» и 5 — с итальянским «Ювентусом». В «Аль-Наср» футболист перешел в декабре 2022 года и до этого смог выиграть только Кубок арабских чемпионов (2023).