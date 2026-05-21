Роналду завоевал 35-й трофей в карьере

ТАСС, 21 мая. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду завоевал 35-й трофей в профессиональной карьере благодаря победе «Аль-Насра» в чемпионате Саудовской Аравии по футболу.
Первым титулом Роналду стал Суперкубок Португалии, который был завоеван в 2002 году в дебютном сезоне для футболиста в составе «Спортинга». Позднее нападающий выиграл 9 трофеев вместе с английским «Манчестер Юнайтед», 15 — с испанским «Реалом» и 5 — с итальянским «Ювентусом». В «Аль-Наср» футболист перешел в декабре 2022 года и до этого смог выиграть только Кубок арабских чемпионов (2023).
Роналду является лучшим бомбардиром в истории футбола, национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов — главного клубного турнира Европы, в котором в общей сложности победил пять раз. В составе сборной Португалии форвард стал победителем чемпионата Европы (2016) и Лиги наций (2019, 2025).
Ранее ТАСС сообщал, что 41-летний Роналду вошел в окончательный состав сборной Португалии на чемпионат мира 2026 года. Для игрока это будет шестое мировое первенство в карьере.