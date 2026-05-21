Вскрылись подробности смерти экс-мэра Самары Тархова: как его убивали

Экс-мэр Самары Виктор Тархов и его супруга Наталья подвергались ежедневной травле с использованием ядовитых капсул. Их им клали в таблетницу. Информацию передает передает «КП-Самара».
В зале суда в качестве подсудимых присутствовали их внучка Екатерина, а также 79-летняя Таисия Киселева. Следствие полагает, что пожилая женщина содействовала незаконной продаже автомобиля, принадлежавшего Наталье Тарховой.
Согласно версии обвинения, подельник Дмитрий Метревели привез внучке Екатерине смертельно опасное вещество. Оно было разложено по капсулам — именно их жертвы ежедневно пили, полагая, что поддерживают свое здоровье.
Следствие полагает, что Екатерина Тархова обеспечивала непрерывный прием опасного вещества бабушкой и дедушкой. Когда пожилые люди уже почувствовали его воздействие, она впустила в их квартиру Дмитрия, который даже некоторое время ночевал на балконе.
По данным следствия, организатором ОПГ, стоявшей за убийством Тарховых, стала Светлана Метревели. Сама Метревели и ее племянник Дмитрий объявлены в международный розыск.