Двукратный чемпион мира по хоккею Радулов продолжит выступать за "Локомотив"

В четверг «Локомотив» со счетом 3:2 обыграл казанский «Ак Барс» в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Железнодорожники выиграли серию со счетом 4−2 и во второй раз подряд завоевали Кубок Гагарина.
«Конечно, останется», — ответил Яковлев на вопрос корреспондента ТАСС о дальнейшей карьере Радулова.
Радулову 39 лет, он выступает за «Локомотив» с 2024 года. Ранее форвард побеждал в КХЛ в 2011 году в составе уфимского «Салавата Юлаева». Радулов дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ, три раза становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и два раза — лучшим бомбардиром плей-офф.
В составе сборной России Радулов становился чемпионом мира 2008 и 2009 годов. В Национальной хоккейной лиге форвард выступал за «Нэшвилл», «Монреаль» и «Даллас».