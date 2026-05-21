Синоптик Позднякова: Эль-Ниньо может принести циклоны в Приморье

Ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что новая фаза Эль-Ниньо вряд ли существенно повлияет на погоду в России, однако может привести к возникновению тропических циклонов, способных достигать Приморья. При этом они могут уходить во Вьетнам и обходить Японию восточнее, не затрагивая российское побережье.
Эль-Ниньо — это повышение температуры Тихого океана, которое запускает цепочку климатических сдвигов по всей планете, от засухи до наводнений. В 1877 году метеоявление спровоцировало «Великую засуху» в Бразилии, странах Азии и Африки. Тогда от голода погибло более 50 миллионов человек.
По ее словам, изначально Эль-Ниньо определяли визуально, а следить за ним начали только в середине прошлого века, когда в некоторых регионах происходила массовая гибель рыбы и сильные засухи. Самое мощное явление было зафиксировано в 1997—1998 годах, когда аномальная температура превышала три градуса.
— Я думаю, что на российскую погоду Эль-Ниньо существенно не повлияет, однако в Тихом океане может возникать большее количество тропических циклонов, которые способны выходить на Приморье, — поделилась Позднякова.
Синоптик также отметила, что прогнозы Эль-Ниньо имеют определенную вероятность, и явление не раз начинало формироваться, но затем прекращалось без объяснения причин, передает NEWS.ru.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что Эль-Ниньо активизируется в период с июня по август и затянется по меньшей мере до конца 2026 года. При этом наиболее ярко его последствия проявятся зимой.