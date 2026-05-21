Принц Гамлет без Шекспира

Практически все современные режиссеры скрещивают классический текст и свои ассоциации, ищут к нему рифмы из своей бытовой жизни. Но это прочтение кажется просто вредным, потому что оно провоцирует зрителей потреблять какие-то смешные штучки, а не думать. Сильный актерский состав одного поколения не складывается в ансамбль — каждому со своим-то героем разобраться…
Вырванные из контекста шекспировской трагедии реплики подчас приобретают провокационный оттенок. Звучат фразы, на которые бойко реагируют зрители: «Сейчас такое время! Надо остаться в стране, Лаэрт!». Цитируется Гоголь: «Русь, куда ж несешься ты?». Во всех этих штучках растворяются смыслы Шекспира. То есть по большому счету этот спектакль предлагает мне поставить Шекспира под сомнение.
Нужен ли этот текст Шекспира или нет? Нужен ли Шекспир? Этот вопрос повисает в воздухе.
Зато нам предлагают искать многозначность там, где ее нет. И получается, если ты додумываешь, что страна рассыпается, что у короля не получается быть королем, у Гертруды не получается быть королевой. Гамлет запутался в своих мыслях, и семья полностью распалась. Вот такой полный распад. Неуместные рифмы дополняет разговор о цензуре. Нужна, не нужна. Конечно, в театре не нужна. Нужен какой-то самоконтроль, который некоторые режиссеры просто теряют.