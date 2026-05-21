«Это не предсказание»: прач Парецкая раскрыла природу ночных кошмаров

Но доктор предупредила, что верить таким снам не стоит.

Доктор Алена Парецкая развеяла мифы о снах. Ученые установили: за яркие ночные сюжеты отвечает лимбическая система мозга во время быстрой фазы отдыха, и об этом она рассказала в своем канале.

Каждый цикл сна длится 90−110 минут и состоит из медленной и быстрой фаз. Многие люди страдают от бессонницы, но важно именно качество циклов. Во время быстрой фазы глаза двигаются, а мышцы парализованы, чтобы мы не бегали по комнате.

Правый гиппокамп влияет на эмоциональную нагрузку сна, а левая амигдала — на его причудливость. Именно поэтому во сне мы спокойно общаемся с трехголовыми котами: участки мозга, отвечающие за логику и время, в этот момент «спят». Ранее считалось, что сны видят только в быстрой фазе, но теперь известно: они снятся и в медленной, просто там они короткие и похожи на обрывки мыслей.

«Психика через сны подает сигналы, которые мы игнорируем днем, но предсказательной силы у них нет», — заявила доктор Алена Парецкая.

Она подчеркнула, что объем структур мозга индивидуален: некоторые люди буквально рождены для странных сновидений.

