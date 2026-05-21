«Это не предсказание»: прач Парецкая раскрыла природу ночных кошмаров

Правый гиппокамп влияет на эмоциональную нагрузку сна, а левая амигдала — на его причудливость. Именно поэтому во сне мы спокойно общаемся с трехголовыми котами: участки мозга, отвечающие за логику и время, в этот момент «спят». Ранее считалось, что сны видят только в быстрой фазе, но теперь известно: они снятся и в медленной, просто там они короткие и похожи на обрывки мыслей.