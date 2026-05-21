Морозов рассказал, что внешний вид Кубка Гагарина не изменится

«Решений несколько, мы рассматриваем с нашим производителем, кто нам производил кубок, несколько вариантов, — сказал Морозов. — В принципе, могу успокоить только наших болельщиков, что кубок не будет меняться, кубок этот же будет. Это история нашей лиги, имен победителей, которые до этого побеждали в Континентальной хоккейной лиге. Поэтому сейчас мы ждем, у нас есть время, сейчас команда “Локомотив” порадуется с этим кубком и с тем форматом, в котором он сейчас есть».