Морозов рассказал, что внешний вид Кубка Гагарина не изменится

КАЗАНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Внешний вид Кубка Гагарина, вручаемого за победу в плей-офф Фонбет — Континентальной лиге (КХЛ), не изменится, одним из вариантов является уменьшение размера шайб на трофее. Об этом журналистам рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.
Ранее ТАСС сообщал, что ярославский «Локомотив» стал победителем Кубка Гагарина, в шестом матче финальной серии обыграв казанский «Ак Барс» (3:2), счет в серии стал 4−2. После этого на Кубке Гагарина не осталось места для шайб с надписями команд-победителей турнира. Прошедший розыгрыш Кубка Гагарина стал 17-м в истории.
«Решений несколько, мы рассматриваем с нашим производителем, кто нам производил кубок, несколько вариантов, — сказал Морозов. — В принципе, могу успокоить только наших болельщиков, что кубок не будет меняться, кубок этот же будет. Это история нашей лиги, имен победителей, которые до этого побеждали в Континентальной хоккейной лиге. Поэтому сейчас мы ждем, у нас есть время, сейчас команда “Локомотив” порадуется с этим кубком и с тем форматом, в котором он сейчас есть».
«А к следующему сезону мы подготовим. Сейчас мы хотим визуально увидеть, как это получится. Несколько предложений — уменьшение шайб, в один ряд, в два ряда, таблички, которые читались бы и было бы удобно болельщикам, подходя к кубку, прочесть все исторические имена, которые были на кубке до этого», — добавил глава КХЛ.