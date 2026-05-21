Морозов: КХЛ может изменить формат плей-офф со следующего сезона

КАЗАНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) может изменить формат плей-офф со следующего сезона. Об этом журналистам рассказал президент лиги Алексей Морозов.
«Также планируется 68 игр [в регулярном чемпионате], ну немножко, возможно, будет изменен формат второго этапа чемпионата», — сказал Морозов, не уточнив, какие изменения могут быть произведены.
С сезона-2023/24 в первом раунде плей-офф команды встречаются с клубами из своих конференций. Во втором круге серии до четырех побед между собой проводят команды разных конференций и формируется окончательная сетка Кубка Гагарина.