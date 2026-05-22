Пиотровский: В Петербурге продолжат расширять сеть велодорожек

В Петербурге продолжают работать над развитием транспортной инфраструктуры, включая создание новых магистралей. Одной из важных составляющих этого процесса является устройство велодорожек на новых транспортных артериях города. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в ходе прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург».
— При строительстве новых магистралей планируется предусматривать создание велодорожек там, где это позволяет территория. Например, Большой Обуховский мост, который сейчас находится на завершающей стадии строительства, будет оборудован велодорожкой, — рассказал вице-губернатор Пиотровский.
Однако, по словам вице-губернатора, в центре города есть определенные ограничения для строительства велодорожек, связанные с объективными факторами. Тем не менее, за последнее время в Петербурге было построено около 30 километров велодорожек.
По словам Пиотровского, в этом году планируется построить еще около шести-семи километров велодорожек.