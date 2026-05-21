Известный телеведущий Александр Любимов приехал в Нижний Новгород

Нижний Новгород посетил прославленный медиадеятель Александр Любимов — встреча с ним состоялась при участии Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО).
Телеведущий, чьи работы знакомы широкой аудитории, имеет внушительный послужной список: он стоял у истоков телекомпании «ВИD», вёл культовую передачу «Взгляд» (16+), а также выступал продюсером популярных проектов — в том числе «Последний герой» (16+) и «Жди меня» (16+).
В столице Приволжья Любимов провёл открытое выступление для участниц двух значимых инициатив: «Женское лидерство. Нижегородская область» и «Женское лидерство. Многодетные мамы». В ходе общения спикер поделился инсайтами из мира телевидения и раскрыл некоторые профессиональные приёмы, используемые журналистами. Отдельное внимание было уделено теме семейных ценностей: Александр Любимов, воспитывающий четверых детей, рассказал о балансе между карьерой и семейной жизнью.
Завершилась встреча интерактивной частью — участницы смогли напрямую пообщаться с гостем и получить ответы на накопившиеся вопросы.
