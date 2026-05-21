Известный телеведущий Александр Любимов приехал в Нижний Новгород

В столице Приволжья Любимов провёл открытое выступление для участниц двух значимых инициатив: «Женское лидерство. Нижегородская область» и «Женское лидерство. Многодетные мамы». В ходе общения спикер поделился инсайтами из мира телевидения и раскрыл некоторые профессиональные приёмы, используемые журналистами. Отдельное внимание было уделено теме семейных ценностей: Александр Любимов, воспитывающий четверых детей, рассказал о балансе между карьерой и семейной жизнью.