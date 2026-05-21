Болельщики "Ак Барса" выразили поддержку команде после проигрыша в Кубке Гагарина

КАЗАНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Болельщики казанского хоккейного клуба «Ак Барс» поддерживали свою команду в шестом матче финальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в фан-зонах, организованных в городе. После проигрыша они высказывали слова поддержки хоккеистам, передает корреспондент ТАСС.
В финальной серии плей-офф КХЛ «Ак Барс» со счетом 2−4 проиграл ярославскому «Локомотиву», который завоевал Кубок Гагарина во второй раз подряд.
«Какая бы ни была игра, мы все равно болеем за наших спортсменов. Также любим и поддерживаем всегда, они старались. Спасибо им за силу», — сказали ТАСС пришедшие в фан-зону парка «Елмай» болельщицы.
После завершения игры болельщики скандировали: «Ак Барс», пели татарские песни и не спешили расходиться. Многие не могли сдержать слез.
«Битва была классной, жаль, что проиграли», — сказал еще один болельщик.
Фан-зоны в Казани были организованы в парке «Елмай» и торговых центрах «Мега» и «АРТ Центр».