Превысил полномочия: на Украине полицейский стал посетителем борделя, чтобы накрыть его

Украинский полицейский решил углубиться в одно из дел с головой. Ради разоблачения борделя в Одессе он трижды воспользовался его услугами. Соответствующие данные содержатся в материале по этому делу.
Так, согласно документам, полицейскому было поручено пресечь распространение услуг, связанных с проституцией. Для этого, «в целях следственного эксперимента», полицейский нашел необходимые контакты и позвонил по номеру в объявлении. Он договорился с ответившей женщиной об оплате за ее услуги в размере 3000 гривен (4800 рублей).
«В этот же день, в 18:30 часов, ЛИЦО_8 прибыл по вышеуказанному адресу, где встретился с ЛИЦО_6, которой последний передал денежные средства в сумме 3000 гривен, как оплату за получение интимных услуг», — говорится в материалах по делу.
Превышением полномочий активно злоупотребляют и сотрудники ТЦК. В мае сообщили о гибели мужчины в одном из территориальных центров комплектования. Он был отцом пятерых детей.