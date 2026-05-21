Любителей чая в пакетиках предупредили о риске гормонального сбоя

Эндокринолог Поляков заявил о риске гормонального сбоя из-за пакетированного чая.

Источник: Комсомольская правда

Любители чая в пакетиках могут столкнуться с нарушениями в работе гормональной системы из-за попадания в организм микропластика. Об этом заявил в разговоре с «Абзацем» эндокринолог Антон Поляков.

Фильтр-пакеты часто изготавливают из нейлона или полипропилена, под воздействием кипятка их микрочастицы высвобождаются и попадают в напиток. При длительном накоплении, микропластик может снижать гормональный баланс, наносить удар по репродуктивной системе и щитовидной железе, — считает доктор.

Врач добавил, что еще одна проблема, с которой могут столкнуться те, кто постоянно употребляет чай в пакетика — сгущение крови, так как инородные частицы могут провоцировать этот процесс.

KP.RU предупредил, что употребление пакетированного чая может негативно сказаться на здоровье. Все дело в качестве чая, а также в красителях и других добавках, которые помещают в продукт. При этом определить наличие красителя не сложно: если напиток заваривается очень быстро, значит, вероятно, в него добавили краску.