Любителей чая в пакетиках предупредили о риске гормонального сбоя

Любители чая в пакетиках могут столкнуться с нарушениями в работе гормональной системы из-за попадания в организм микропластика. Об этом заявил в разговоре с «Абзацем» эндокринолог Антон Поляков.
Фильтр-пакеты часто изготавливают из нейлона или полипропилена, под воздействием кипятка их микрочастицы высвобождаются и попадают в напиток. При длительном накоплении, микропластик может снижать гормональный баланс, наносить удар по репродуктивной системе и щитовидной железе, — считает доктор.
Врач добавил, что еще одна проблема, с которой могут столкнуться те, кто постоянно употребляет чай в пакетика — сгущение крови, так как инородные частицы могут провоцировать этот процесс.
KP.RU предупредил, что употребление пакетированного чая может негативно сказаться на здоровье. Все дело в качестве чая, а также в красителях и других добавках, которые помещают в продукт. При этом определить наличие красителя не сложно: если напиток заваривается очень быстро, значит, вероятно, в него добавили краску.