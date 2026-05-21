Трамп: США отправят в Польшу дополнительные 5 тысяч солдат

Соединенные Штаты направят на территорию Польши дополнительно 5 тыс. военных. Об этом сообщи хозяин Белого дома Дональд Трамп.
При этом Трамп уже допускал сокращение американских военных контингентов в Италии и Испании. По словам американского лидера, Вашингтон не будет вечно содержать свои войска в тех местах, где союзники не оказывают должной поддержки США.
Ранее президент США заявил о планах Вашингтона сократить войска в ФРГ более чем на 5 тыс. солдат. Большая часть этих военнослужащих проходит службу в бронетанковой бригаде.