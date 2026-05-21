Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею

Хозяева турнира одержали пять побед в пяти матчах группового этапа.

ЖЕНЕВА, 21 мая. /ТАСС/. Сборная Швейцарии со счетом 4:1 обыграла команду Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею и гарантировала выход в четвертьфинал домашнего турнира.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Нино Нидеррайтер (6-я, 53-я минуты), Нико Хишир (22) и Симон Кнак (29). У проигравших отличился Джошуа Уоллер (35).

Сборная Швейцарии одержала пятую победу подряд и занимает первое место в группе A. Швейцарцы гарантировали выход в четвертьфинал турнира. Команда Великобритании потерпела поражения во всех четырех играх. Британцы не набрали очков и располагаются на последней, восьмой строчке в группе.

В следующем матче сборная Швейцарии 23 мая сыграет с командой Венгрии. Британцы 22 мая встретятся с финнами.

В чемпионате мира принимают участие 16 сборных, которые разделены на две группы. Четыре лучшие команды каждой группы по итогам кругового турнира выйдут в четвертьфинал. По одной худшей сборной из каждой группы опустятся во второй по силе дивизион чемпионата мира на следующий сезон. Действующим чемпионом мира является команда США.

Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
