Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею

ЖЕНЕВА, 21 мая. /ТАСС/. Сборная Швейцарии со счетом 4:1 обыграла команду Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею и гарантировала выход в четвертьфинал домашнего турнира.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Нино Нидеррайтер (6-я, 53-я минуты), Нико Хишир (22) и Симон Кнак (29). У проигравших отличился Джошуа Уоллер (35).
Сборная Швейцарии одержала пятую победу подряд и занимает первое место в группе A. Швейцарцы гарантировали выход в четвертьфинал турнира. Команда Великобритании потерпела поражения во всех четырех играх. Британцы не набрали очков и располагаются на последней, восьмой строчке в группе.
В следующем матче сборная Швейцарии 23 мая сыграет с командой Венгрии. Британцы 22 мая встретятся с финнами.
В чемпионате мира принимают участие 16 сборных, которые разделены на две группы. Четыре лучшие команды каждой группы по итогам кругового турнира выйдут в четвертьфинал. По одной худшей сборной из каждой группы опустятся во второй по силе дивизион чемпионата мира на следующий сезон. Действующим чемпионом мира является команда США.