Очевидец рассказал о "сферической" тарелке на небе в США: в воздух для перехвата тела подняли истребители

Американские истребители попытались перехватить НЛО.

Источник: Комсомольская правда

В США продолжают публиковать данные об НЛО. Disclosure Foundation получила новые материалы, свидетельствующие о существовании таинственных небесных тел. Так, по данным одного из очевидцев, в США была зафиксирована «сферическая» тарелка на небе. Ее пытались перехватить сразу 13 истребителей, сказано в материалах.

Очевидец сообщил, что по своей форме объект не был похож на самолет или беспилотник. НЛО охарактеризовано как яркий летательный аппарат с двумя желтыми огнями.

Свидетель также указал на странный характер движений объекта. Он отметил, что «тарелка» летела рывками. По словам очевидца, НЛО излучал белый и голубоватый свет.

Ранее конгрессмен Тим Берчетт потребовал обнародовать данные об инопланетянах. Он возмутился тем, что НЛО часто объявляют секретными разработками США, Китая или России.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
