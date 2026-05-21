Дибров украл у телеведущего Молчанова одну идею: речь идет о загородном доме

Журналист Дмитрий Дибров позаимствовал у телеведущего Владимира Молчанова идею назвать загородный дом в честь жены. Об этом KP.RU рассказала знакомая и соседка семьи Анна.
Анна сообщила, что Молчанов жил то в Москве, то на даче отца в Рузе, где на доме висела табличка «вилла Консуэло» в честь его жены. Она также отметила, что ведущий Дибров, зная эту историю, позднее назвал свой дом на Рублевке «вилла Полина» в честь своей молодой супруги.
По словам Анны, Молчанов любил по-настоящему только раз в жизни — они с Консуэло прожили вместе больше полувека, до самой ее кончины.
В декабре 2022 года 73-летняя Консуэло Сегура умерла в больнице. У супругов остались дочь Анна и внук Дмитрий.
Молчанов ушел из жизни на 76-году жизни 13 мая 2026 года. Причиной смерти легендарного телеведущего стала неизлечимая болезнь.