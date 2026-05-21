Стала известна причина поездок телеведущего Молчанова в Израиль: «Мы понимали, что к врачам»

Телеведущий Владимир Молчанов в тайне ездил в Израиль к врачам. Сам журналист не хотел оглашать это, поэтому говорил, что ездил по рабочим вопросам. Об этом KP.RU рассказала знакомая и соседка семьи Анна.
«Он действительно в Израиле не только лечился, но и не так давно успел снять для русскоязычного онлайн канала 18 авторских выпусков передач — там рассказывал о своей семье, о программе “До и после полуночи”, об истории ТВ», — поделилась женщина.
Напомним, что телеведущий ушел из жизни на 76-м году жизни. Причиной смерти Молчанова стала неизлечимая болезнь. Журналист скончался в московской больнице.
Прощание с телеведущим прошло 15 мая в центре Москвы. На церемонию пришли Константин Эрнст и Владимир Познер.