Морозов удивился, что Хартли не попал в претенденты на приз лучшему тренеру

КАЗАНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов выразил удивление тому, что главный тренер «Локомотива» Боб Хартли не попал в число трех претендентов на приз лучшему тренеру сезона. Об этом он рассказал журналистам.
В число трех претендентов вошли Виктор Козлов («Салават Юлаев»), Андрей Разин («Металлург») и Анвар Гатиятулин («Ак Барс»). «Локомотив» с Хартли стал первым в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и выиграл Кубок Гагарина.
«Это ж удивительный момент. Надо, наверное, задать вопрос комиссии, которая выбирала претендентов в эту тройку. Журналисты должны выбирать. У вас много и так работы, чуть-чуть мы разгружаем вас», — сказал Морозов.