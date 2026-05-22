Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Морозов удивился, что Хартли не попал в претенденты на приз лучшему тренеру

На награду претендуют Виктор Козлов, Андрей Разин и Анвар Гатиятулин.

КАЗАНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов выразил удивление тому, что главный тренер «Локомотива» Боб Хартли не попал в число трех претендентов на приз лучшему тренеру сезона. Об этом он рассказал журналистам.

В число трех претендентов вошли Виктор Козлов («Салават Юлаев»), Андрей Разин («Металлург») и Анвар Гатиятулин («Ак Барс»). «Локомотив» с Хартли стал первым в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и выиграл Кубок Гагарина.

«Это ж удивительный момент. Надо, наверное, задать вопрос комиссии, которая выбирала претендентов в эту тройку. Журналисты должны выбирать. У вас много и так работы, чуть-чуть мы разгружаем вас», — сказал Морозов.