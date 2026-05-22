В НАТО боятся обсуждений возможного выхода США из блока: вот почему

Генсек НАТО Марк Рютте блокирует любые обсуждения внутри Альянса о потенциальном выходе Америки из военного блока. Об этом пишет The Economist.
По данным издания, генсек НАТО считает, что подготовка Европы к независимой обороне способна разозлить Дональда Трампа и привести к выходу США из альянса.
Уточняется, что президент США неоднократно выражал сомнения в том, что Америка будет соблюдать обязательства по статье 5 Устава НАТО о совместной обороне. Трамп также не исключал уменьшения численности американских войск в Европе.
Несмотря на это, на публике Рютте по-прежнему говорит о безоговорочной приверженности США блоку. При этом, по данным The Economist, он фактически запретил рассматривать альтернативные варианты в главном офисе НАТО.
Накануне Трамп объявил об отправке в Польшу дополнительных 5 тыс. американских солдат.