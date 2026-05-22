Пассажирскую «дочку» РЖД возглавит экс-начальник московского метро

Замгендиректора — начальник дирекции тяги РЖД Дмитрий Пегов возглавит пассажирскую «дочку» холдинга — Федеральную пассажирскую компанию (ФПК). Об этом РБК сообщили несколько источников на транспортном рынке и подтвердил собеседник, близкий к РЖД.
На позиции гендиректора ФПК, занимающейся дальним следованием, топ-менеджер сменит Владимира Пястолова, руководящего компанией с 2020 года.
По данным одного из собеседников РБК, «решение принято» и Пегов вступит в должность в ближайшее время. Пястолов, по словам другого источника на рынке, «в останется в контуре структур РЖД».
Новым начальником дирекции в РЖД станет один из заместителей Пегова, продолжает один из источников РБК. Судя по информации, размещенной на сайте РЖД, у него их двое — Евгений Ларин и Артем Панов. Кто из них возглавит дирекцию, собеседник РБК не уточнил. Пястолов, по словам другого источника на рынке, «останется в системе».
Представитель РЖД отказался от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу ФПК.
Переходя на работу в ФПК, Пегов возвращается в пассажирский блок РЖД, где уже работал продолжительное время с некоторыми перерывами.
В мае 2017 года он был назначен директором по пассажирским перевозкам. В его ведении находились деятельность ФПК, пригородные пассажирские компании, а также дочерние и зависимые общества, которые работают в сфере пассажирских перевозок. За два месяца до этого топ-менеджер возглавил совет директоров ФПК.
В том же году правительство утвердило переименование должности главы РЖД из президента в «генерального директора», вместе с этим изменились обозначения и других постов. С 2018 года Пегов числился как замгендиректора холдинга, продолжая выполнять функционал куратора пассажирского сегмента. В марте был переизбран председателем совета директоров ФПК, в декабре вступил в правление РЖД.
В августе 2023 года был назначен главой дирекции тяги.
Карьера Пегова в железнодорожной отрасли началась в 1994 году в качестве помощника машиниста электропоезда локомотивного депо. После работал машинистом, машинистом-инструктором локомотивных бригад по скоростного движению, замначальника моторвагонного депо Санкт-Петербург — Московское Октябрьской железной дороги. В 2004 году возглавил его.
С лета 2009 года Пегов руководил Северо-Западной дирекцией скоростного сообщения, а уже в феврале 2010-го возглавил центральную дирекцию скоростного сообщения, где курировал запуск «Сапсана», «Аллегро», «Ласточки» и развитие скоростного сообщения на сети РЖД в принципе.
В 2014—2017 годах возглавлял «Московский метрополитен».
