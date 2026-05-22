Что можно, а что нельзя делать на Николу Вешнего 22 мая 2026

Тяжело работать на износ. Особенно запрещено заниматься грязной или непосильной работой в одиночку. Грех трудиться «в поту лица» в ущерб празднику — все лето проведешь без отдыха. Ни в коем случае не берите и не отдавайте долги. Вместе с деньгами можно «отдать» свою удачу и благополучие. Финансовые трудности могут затянуться надолго. Шить, вязать или заниматься рукоделием. Не берите в руки иголку с ниткой — это «зашить счастье». Также нельзя одалживать инструменты для рукоделия (прялки, пяльцы). 7 вещей, из-за которых уходит удачаЕсть мясо. Хотя строгого поста нет (Устав разрешает рыбу, так как праздник), народная традиция в Николу Вешнего запрещает мясные блюда, чтобы не разозлить святого, который почитается заступником скота. Почему мясо коровы называют говядинойОтказывать в помощи. Если к вам придут за помощью — отказ будет страшным грехом. Судьба развернется к вам спиной. Закрывать окна наглухо и задергивать шторы. Дом должен дышать. Солнечный свет и тепло (даже если просто открыта форточка) привлекают в жилище здоровье и достаток. Считается, что Николай Угодник смотрит в окна, чтобы отметить, кому нужна помощь. Ругаться и сквернословить. Особенно нельзя обижать детей, стариков и бездомных. Плакать и грустить сегодня — «весь год в слезах проведешь».