Что можно, а что нельзя делать на Николу Вешнего 22 мая 2026

22 мая 2026 года выпадает на пятницу. В этот день православный мир вспоминает великое событие — Перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бари (в народе — Никола Вешний, он же Травный или Летний).
Это один из самых почитаемых дней в году, когда весна окончательно встречается с летом. Чтобы год прошел в достатке и здравии, важно знать, что благословлено, а что строго запрещено 22 мая.
Что МОЖНО делать 22 мая 2026.
Этот день создан для добрых дел и очищения.
Молиться о главном. Святителю Николаю молятся о защите в дороге (особенно морякам и водителям), о спасении от несправедливого суда, о замужестве дочерей и исцелении детей. Считается, что сегодня он не отказывает никому. Умыться росой. Если утро туманное и влажное — выйдите на луг. Умывание росой в Николин день, по поверью, дает здоровье на весь год и «отмывает» от сглаза. Мириться и жениться. 22 мая — идеальный день для примирения. Даже затяжные конфликты уходят. Помолвка или свадьба в эту дату сулит долгую и счастливую жизнь, полную достатка. Кормить скот и работать в огороде. «Никола Вешний лошадь кормит» — именно сегодня впервые выгоняют скотину в ночное (на пастбище). Можно заниматься землей: полоть, высаживать поздние культуры. Трава пошла в рост — значит, природа готова давать урожай. Помогать ближним. Подайте милостыню или помогите нуждающемуся. Считается, что благотворительность в этот день возвращается сторицей (втройне).
Что НЕЛЬЗЯ делать 22 мая 2026 (Строгие запреты).
Нарушение запретов в день Николы Угодника, по народным верованиям, может лишить вас удачи до самой зимы.
Тяжело работать на износ. Особенно запрещено заниматься грязной или непосильной работой в одиночку. Грех трудиться «в поту лица» в ущерб празднику — все лето проведешь без отдыха. Ни в коем случае не берите и не отдавайте долги. Вместе с деньгами можно «отдать» свою удачу и благополучие. Финансовые трудности могут затянуться надолго. Шить, вязать или заниматься рукоделием. Не берите в руки иголку с ниткой — это «зашить счастье». Также нельзя одалживать инструменты для рукоделия (прялки, пяльцы). Есть мясо. Хотя строгого поста нет (Устав разрешает рыбу, так как праздник), народная традиция в Николу Вешнего запрещает мясные блюда, чтобы не разозлить святого, который почитается заступником скота. Отказывать в помощи. Если к вам придут за помощью — отказ будет страшным грехом. Судьба развернется к вам спиной. Закрывать окна наглухо и задергивать шторы. Дом должен дышать. Солнечный свет и тепло (даже если просто открыта форточка) привлекают в жилище здоровье и достаток. Считается, что Николай Угодник смотрит в окна, чтобы отметить, кому нужна помощь. Ругаться и сквернословить. Особенно нельзя обижать детей, стариков и бездомных. Плакать и грустить сегодня — «весь год в слезах проведешь».
Отдельное предупреждение (Опасности дня).
Не поднимайте упавший нож голыми руками — притянете в дом большой скандал (разлад).Не купайтесь в открытых водоемах. Хотя погода уже теплая, поверья гласят, что на Николу Вешнего русалки и водяные просыпаются окончательно и могут утащить неосторожного на дно. Не стройте заборы. Считается, что возведение изгородей в этот день «загораживает» путь счастью и финансовым потокам.
Приметы погоды на 22 мая 2026.
Поскольку 2026 год обещает быть урожайным, если верить приметам, обратите внимание на природу:
Дождь — к урожаю хлеба и ржи («Будет жито, как решето»).Квакают лягушки — овес уродится на славу. Гром ночью — к теплой и ясной погоде на ближайшие недели. Рябина зацвела — осень будет короткой и быстрой.
Лучше всего посвятить первую половину дня молитве и спокойствию, умыться росой, а вечером — устроить небольшое застолье (без мяса) для семьи, но забыть о кошельке (долги не отдавать/не брать) и швейной иголке.
Перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бари.
Перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бари — это событие, которое разделило историю почитания одного из самых известных святых христианства на «до» и «после». Чтобы понять масштаб этого события, необходимо обратиться к положению дел в Малой Азии в конце XI века.
Город Миры Ликийские, расположенный на территории современной Турции (недалеко от современных городов Демре и Каш), на протяжении почти семисот лет после кончины святителя Николая являлся главным центром паломничества. Святитель, скончавшийся в середине IV века (между 345 и 351 годами), был погребен в кафедральной церкви. Согласно древним источникам, его останки не подверглись тлению и источали целебное миро, благодаря чему место захоронения привлекало верующих со всей Римской, а затем и Византийской империи.
Однако к 1087 году ситуация в регионе кардинально изменилась. Малую Азию захлестнули нашествия турок-сельджуков. Византийская империя, некогда могущественная защитница христианского востока, переживала тяжелый политический и военный кризис. Город Миры, как и многие прибрежные территории, оказался под угрозой разорения и осквернения. Христианские святыни в Малой Азии либо уничтожались захватчиками, либо приходили в запустение из-за оттока населения.
Монахи, охранявшие гробницу святителя Николая, опасаясь за судьбу мощей, приняли решение спрятать их. По одним данным, они замуровали саркофаг в полу храма, по другим — перенесли в потайное место. Слухи о том, что великая святыня может быть утеряна или уничтожена, быстро распространились по христианскому миру. Именно в этот момент инициативу проявили жители итальянского города Бари.
Ключевая роль города Бари: политика, торговля и вера.
Город Бари, расположенный на «каблуке» итальянского «сапога» на побережье Адриатического моря, в XI веке представлял собой крупный политический и торговый центр. Он находился под властью норманнов, которые недавно завоевали Южную Италию. Для молодого норманнского государства обладание такими христианскими реликвиями, как мощи Николая Чудотворца, было вопросом не только духовного благочестия, но и престижа, а также экономической выгоды.
Папский престол и европейские монархи внимательно следили за святынями. Обретение мощей всемирно почитаемого святого превращало Бари в «Новые Миры» — мощнейший центр паломничества, что сулило городу приток капитала, развитие инфраструктуры и укрепление политического веса. Венеция, еще один могущественный итальянский морской город, также планировала экспедицию за мощами. Между Бари и Венецией развернулось негласное соревнование: кто успеет первым.
Барийцы действовали быстро, решительно и, согласно историческим хроникам, достаточно скрытно. Снарядив три корабля, жители Бари под видом торговцев отправились к берегам Малой Азии. Официальной целью экспедиции объявлялась торговля, однако на борту находились не только купцы, но и вооруженные священники и знать города. Руководил операцией пресвитер Луций, а светскую часть возглавлял дворянин Гримм, сын Морус. План заключался в том, чтобы опередить венецианцев и любой ценой доставить мощи в Бари.
Хронология события: как происходило вскрытие гробницы в Мирах Ликийских.
События развивались стремительно. В начале весны 1087 года корабли барийцев отплыли к берегам Ликии. Важно отметить, что поход держался в строжайшем секрете не только от турок, но и от греческих (византийских) монахов, которые по-прежнему считали себя законными хранителями святыни. Прибыв в порт Мир, итальянцы сначала пытались действовать мирными методами: они завели переговоры с иноками, предлагая крупные суммы денег и обещая защиту в обмен на мощи.
Однако византийские монахи наотрез отказались отдавать святыню, опасаясь гнева императора и собственной совести. Более того, они сообщили, что турки-сельджуки в любой момент могут войти в город. Время поджимало. Тогда барийцы решились на силовую акцию. Часть отряда осталась наблюдать за городскими воротами и дорогами, чтобы их не застали врасплох турецкие разъезды, а основная группа направилась к храму святого Николая, где, по их данным, были сокрыты мощи.
Проникнув в церковь, барийцы подвергли настоятеля допросу, требуя указать точное место захоронения. Старый монах, сломленный угрозами или, как гласит легенда, почувствовав волю Божью, указал на пол в храме. Когда вскрыли каменный пол и разобрали древнюю кладку, отряд обнаружил саркофаг, наполненный благоухающим святым миром. В этот момент, по свидетельству участников экспедиции, все присутствующие ощутили необычайный аромат и благоговение.
Процесс вскрытия занял несколько часов. Священники начали читать молитвы, в то время как матросы аккуратно вскрывали тяжелую каменную крышку гроба. Согласно хроникам «Барийского деяния о перенесении мощей святителя Николая», останки святителя оказались нетленными. Мощи были извлечены и бережно уложены в принесенные с собой ковчеги и дорогие ткани. Настоятель и оставшиеся монахи, понимая, что произошло, горько плакали, но уже не могли воспрепятствовать столь решительным действиям.
Дорога в Италию: рискованный переход через Адриатику.
Забрав святыню, барийцы больше не могли медлить ни минуты. Они опасались как внезапного нападения турок, так и погони со стороны византийских властей или венецианской флотилии, которая, по слухам, тоже приближалась к Мирам. Груженные святыней корабли спешно покинули бухту и взяли курс на запад, к берегам Апулии (области Италии, чьим центром является Бари).
Морской переход через Адриатическое море в XI веке был сопряжен с огромными рисками. Штормы, внезапные бури и несовершенство навигационных приборов делали каждое плавание испытанием. Однако, как повествуют источники, ни одна из опасностей не коснулась кораблей с мощами. В житийной литературе этот переход часто описывается как чудесный: море успокаивалось вокруг барийских судов, а попутный ветер безостановочно гнал их к итальянским берегам.
Тем временем в самом Бари уже знали об успехе экспедиции. Гонцы с быстроходных лодок опередили основные силы, и город готовился к торжественной встрече. 9 мая по старому стилю (что соответствует 22 мая по новому стилю, используемому современной церковью) корабли вошли в порт Бари. Этот день навсегда остался в церковном календаре как дата Перенесения мощей.
Торжественная встреча и значение для западного христианства.
Прибытие святыни в Бари вылилось в событие общенационального масштаба. Все духовенство города во главе с епископом Урсом, а также огромное множество мирян, знати и простых горожан вышли на набережную. Колокола всех церквей Бари звонили, оповещая о радостном событии. Мощи были торжественно перенесены из порта во временную церковь святого Стефана.
Это событие произвело эффект разорвавшейся бомбы в религиозной жизни Европы. Фактически, западное христианство получило «своего» Николая Чудотворца — святого, который до этого был больше «восточным» святым, почитаемым в Византии. С этого момента Бари стал одним из главных паломнических центров.
Однако оставалась проблема: мощи находились в обычной церкви, что не соответствовало их величию. Поэтому сразу после перенесения начались работы по возведению специальной базилики. Знаменитая базилика Святого Николая в Бари была заложена в 1087 году и строилась с невероятной скоростью. Уже в 1089 году, спустя всего два года после перенесения, папа Римский Урбан II торжественно освятил нижний храм (крипту) базилики, куда и были помещены мощи святителя.
Историческая неоднозначность и судьба останков в Венеции.
Важно отметить, что история Перенесения имеет и другую, менее официальную, сторону. Помимо барийской версии событий, существует венецианская хроника. Согласно ей, жители Венеции также добрались до Мир Ликийских и вывезли оттуда часть мощей святителя Николая. По легенде, венецианцы забрали более мелкие фрагменты останков, которые затем были помещены в церкви на острове Лидо.
Долгое время эти две версии противоречили друг другу. Однако современные антропологические исследования и исторический анализ позволяют сделать следующий вывод: основная масса мощей (около 85 процентов скелета), бесспорно, находится в Бари. Венецианская же реликвия, возможно, представляет собой ту часть останков, которую барийцы не смогли забрать из-за спешки или которая была отделена раньше. Тем не менее, и Католическая, и Православная Церкви признают святость обеих святынь, хотя праздник Перенесения мощей (22 мая) связан именно с барийским событием.
Отношение Православной Церкви: от смущения к всенародному почитанию.
В Византии и на Руси известие о том, что мощи святого были вывезены итальянцами (которые на тот момент находились в церковном расколе с православным Востоком, хотя Великая схизма 1054 года была еще свежа), поначалу вызвало неоднозначную реакцию. Греки восприняли произошедшее как похищение святыни. Однако очень быстро тон изменился. Во-первых, святыня была спасена от поругания турками, что признавали все. Во-вторых, от мощей в Бари стали происходить многочисленные исцеления и чудеса, подтверждающие их подлинность и благодать.
Святитель Николай и без того был одним из самых любимых святых на Руси, но обретение его мощей в Европе придало его культу новое измерение. В русском народе 22 мая стали называть Николой Вешним (или Летним), в отличие от зимнего праздника — Николы Зимнего (19 декабря, день кончины святителя). Интересно, что на Руси этот праздник оброс уникальными аграрными традициями. «Никола Вешний лошадь кормит», — говорили крестьяне, связывая день святого с началом выгона скота в поле, когда трава уже достаточно отросла.
Таким образом, Перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бари — это не просто транспортировка останков из точки А в точку Б. Это событие, ставшее символом единства христианского мира перед лицом опасности. Турки-сельджуки уничтожали христианство на его исторической родине, но промысел, как верят верующие, спас святыню, переместив ее в Европу.
Сегодня 22 мая (9 мая по старому стилю) является великим праздником во всех Поместных Православных Церквах. В этот день в храмах служатся торжественные литургии, читается акафист святителю Николаю. В базилике Святого Николая в Бари в этот день собираются тысячи паломников со всего мира, в том числе из России, Сербии, Греции и Болгарии. Интересно, что раз в году, в день памяти святителя, из крипты базилики выделяется миро — жидкость, которая, как верят христиане, обладает чудотворными свойствами.
Перенесение мощей имеет глубокий богословский смысл. С одной стороны, оно напоминает о всемогуществе Бога, который способен сохранить святыню даже в самых сложных обстоятельствах. С другой стороны, это свидетельство того, что святость не привязана к конкретному географическому месту. Святитель Николай, который при жизни помогал всем страждущим без исключения, после смерти стал общим заступником для всех народов — и греков, и русских, и итальянцев.
Для современного верующего знание истории перенесения мощей помогает глубже понять смысл праздника 22 мая. Это день благодарности за то, что святыня сохранилась, день молитвы о путешествующих (ведь святой покровительствует морякам и летчикам), а также день надежды на заступничество.