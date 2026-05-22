Джентльменский хоррор: «Грязные деньги» Гая Ричи и триллер Карри Баркера «Обсессия»

Увлекательная комедия, в которой герои сражаются не только за спасение мира, но и за выживание в современном мегаполисе. Любознательный школьник Ваня, исследуя окружающий мир, неожиданно обнаруживает портал в прошлое. Оказавшись в Древней Руси, он знакомится с двумя легендарными богатырями — Федором и Ратибором. Героям предстоит вернуться в современность и отыскать магические артефакты, пока они не попали в руки коварной волшебницы Гордеи. Витязям будет непросто в большом городе: засады подстерегают повсюду — автомобили, интернет, турникеты в метро. Уж лучше сразиться с драконом.