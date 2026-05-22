Джентльменский хоррор: «Грязные деньги» Гая Ричи и триллер Карри Баркера «Обсессия»

В российский прокат выходят криминальный экшен Гая Ричи «Грязные деньги» с Джейком Джилленхолом и Генри Кавиллом, продолжение популярной истории с блогерами — Миланой Хаметовой и Давой — «Не одна дома 3: Выпускной» и семейная комедия с Романом Курцыным — «Богатыри». Кроме того, зрителей ждут изобретательный хоррор о любви и одержимости — «Обсессия», получивший высокие оценки публики и критиков, и независимая танцевальная драма Романа Михайлова — «Пока небо смотрит», премьера которой состоялась на ММКФ. «Известия» — о том, что смотреть в кино в ближайший уикенд.
«Пока небо смотрит», 16+
Режиссер: Роман Михайлов. В ролях: Алиса Белопросова, Арсений Белов, Федор Лавров, Валерия Гай Германика, Лев Зулькарнаев, Сосо Павлиашвили.
Танцевальная драма в оригинальном жанре мокьюментари (игровой фильм, имитирующий документальное кино. — Ред.) от культового независимого режиссера. Новая картина Романа Михайлова исследует изнанку уличного андеграунда и уязвимость свободного творчества перед миром больших денег. Премьера ленты состоялась в рамках Московского международного кинофестиваля.
Семь молодых уличных танцоров живут обособленной коммуной и занимаются чистым искусством вне коммерческой сцены. Всё меняется, когда известная постановщица Валерия Гай Германика предлагает им сняться в масштабном телевизионном реалити-шоу. Соблазн получить долгожданную популярность оборачивается для команды суровым испытанием на прочность. Когда один из лидеров соглашается на компромиссные условия продюсеров, в некогда дружной группе назревает болезненный раскол. Чтобы сохранить свою идентичность, героям придется понять, ради чего они танцуют на самом деле.
«Не одна дома 3. Выпускной», 6+
Режиссер: Митрий Семёнов-Алейников. В ролях: Милана Хаметова, Давид Манукян, Марк-Малик Мурашкин, Роман Курцын, Георгий Волчек, Григорий Дудник, Алексей Маклаков.
Третья часть популярной комедийной франшизы «Не одна дома» — это не просто продолжение истории, а настоящий праздник безумия, где выпускной становится ареной для эпических баталий между повзрослевшей героиней Машей и ее заклятой противницей — мстительной Няней. Коварная женщина и ловкий мошенник Антон собираются сорвать торжество.
Режиссер с блеском доказывает, что даже привычный сюжет о школьном вечере можно превратить в уморительный аттракцион с каскадом неожиданных поворотов. «Не одна дома 3. Выпускной» — это пример того, как франшиза может эволюционировать, не теряя обаяния. Здесь есть всё: остроумные диалоги, динамичные сцены, звездные гости и, главное, — искренняя любовь к героям, которые, несмотря на все перипетии, остаются близкими и понятными зрителю.
«Грязные деньги», 18+
Режиссер: Гай Ричи. В ролях: Генри Кавилл, Джейк Джилленхол, Эйса Гонсалес, Розамунд Пайк, Кристофер Хивью, Фишер Стивенс, Джейсон Вон.
Новый криминальный экшен Гая Ричи подарит зрителям заряд адреналина, дополненный фирменным юмором режиссера. В центре сюжета — необычная команда охотников за долгами. Хладнокровная Рэйчел, гениальный юрист, объединяется с двумя непобедимыми спецагентами — Сидом и Бронко. Их амбициозная цель — вернуть украденный хитроумным богатеем миллиард. Однако вместо рядовой операции героев ждет вихрь безумных событий: битва не на жизнь, а на смерть на отдаленном тропическом форпосте.
Главные роли сыграли Генри Кавилл и Джейк Джилленхол, которые сами выполнили большинство опасных трюков, придав боевым сценам реалистичность. Особого внимания заслуживает музыкальное сопровождение картины: Гай Ричи лично подобрал ремиксы культовых треков, гармонично внедрив их в динамичный ритм фильма.
«Обсессия», 18+
Режиссер: Карри Баркер. В ролях: Майкл Джонстон, Инде Наварретт, Купер Томлинсон, Меган Лоулесс, Энди Рихтер.
Идея нового психологического триллера пришла автору, во время просмотра эпизода «Симпсонов» («Дом ужасов 2») о волшебной обезьяньей лапке. Его история — о грани между любовью и одержимостью, где одно желание способно разрушить всю жизнь.
В центре повествования — Беар, романтик, который годами питает чувства к своей подруге детства Никки, но девушка видит в нем лишь хорошего друга. В отчаянии он находит загадочную волшебную палочку и загадывает желание: заставить Никки полюбить его. Мечта исполняется, но цена оказывается ужасающе высокой: отношения пары превращаются в кошмарный вихрь, где любовь переплетается с безумием, а каждый день приносит новые ужасы. Беар осознает свою роковую ошибку, но повернуть время назад уже невозможно.
«Богатыри», 6+
Режиссер: Павел Воронин. В ролях: Роман Курцын, Роман Постовалов, Алена Михайлова, Андрей Андреев, Карина Разумовская, Алина Алексеева, Никита Тарасов.
Увлекательная комедия, в которой герои сражаются не только за спасение мира, но и за выживание в современном мегаполисе. Любознательный школьник Ваня, исследуя окружающий мир, неожиданно обнаруживает портал в прошлое. Оказавшись в Древней Руси, он знакомится с двумя легендарными богатырями — Федором и Ратибором. Героям предстоит вернуться в современность и отыскать магические артефакты, пока они не попали в руки коварной волшебницы Гордеи. Витязям будет непросто в большом городе: засады подстерегают повсюду — автомобили, интернет, турникеты в метро. Уж лучше сразиться с драконом.