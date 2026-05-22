Пропавшего в декабре россиянина нашли мертвым в братской могиле в Таиланде

Российские волонтеры в Таиланде обнаружили погибшим россиянина, который пропал в декабре 2025 года. Об этом в четверг, 21 мая, сообщила проживающая в Паттайе волонтер Светлана Шерстобоева.
По ее словам, с конца декабря прошлого года волонтеры разыскивали гражданина РФ Максима Гарбузова после обращения его близких.
Сообщается, что 24 декабря он вышел из дома в Паттайе и уехал в неизвестном направлении. Найти его удалось только сейчас — он захоронен в братской могиле в Бангкоке. Причиной смерти стало падение с высоты из номера отеля, в котором он остановился, передает ТАСС.
До этого пропавшую в Таиланде Партнову нашли спустя три месяца в братской могиле. Женщина умерла перед Новым годом, но ее не смогли опознать и похоронили как неизвестную. В убийстве подозревают ее начальника, который пригласил девушку на работу за границу. Мужчина находится за решеткой, но по какой причине, точно неизвестно. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этой запутанной истории.
Недавно российский IT-специалист из Уфы пропал в Таиланде после того, как поссорился со своей девушкой и привел ее в местный полицейский участок. Россиянин исчез 25 февраля, но перед этим он «начал говорить глупости», а в полицейском участке разорвал паспорт девушки.