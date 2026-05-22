Трамп: США отправят дополнительные пять тысяч солдат в Польшу

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США намерены направить дополнительные пять тысяч солдат на территорию Польши.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США намерены направить дополнительные пять тысяч американских солдат на территорию Польши.

«В связи с успешным избранием нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я с гордостью поддержал, и наших отношений с ним, я рад объявить, что Соединённые Штаты направят в Польшу дополнительно пять тысяч военнослужащих», — написал он в своей соцсети Truth Social.

В начале мая СМИ рассказали, что Соединённые Штаты выведут из ФРГ пять тысяч военных и направят в Польшу. Пентагон подтвердил эту информацию. В ведомстве заявили, что решение принято по итогам оценки расстановки сил в Европе.

По данным Defense News, ВС Соединённых Штатов отменили решение об отправке более четырёх тысяч военнослужащих на территорию Польши.

