Павел Великий: как Третьяков сформировал ДНК своей галереи

Время показало: и Третьяков, и Костаки в своем доверии государству, народу, а прежде всего — самому музею не ошиблись. Третьяковка переживала разные времена, разные сложности, но в итоге после всех перипетий становилась еще сильнее. Какой трагедией и ударом по репутации было, например, нападение вандала на уже упоминавшуюся картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в 2018 году! Годы понадобились, чтобы спасти шедевр. Однако теперь он излечен не только от этой раны, но и от прошлых своих болезней. А третьяковские реставраторы, совершившие невозможное, получили ценный опыт и уникальное оборудование, благодаря которому удастся восстановить еще не одно произведение.