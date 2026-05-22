Хартли заявил, что ему важна победа в сезоне, а не индивидуальные призы

Под руководством канадца "Локомотив" выиграл Кубок Гагарина.

КАЗАНЬ, 22 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главному тренеру ярославского «Локомотива» Бобу Хартли важен именно успех команды по итогам хоккейного сезона, а не индивидуальные награды. Такое мнение он высказал ТАСС.

Канадец не попал в число трех претендентов на приз лучшему тренеру сезона Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Номинантами стали Виктор Козлов («Салават Юлаев»), Андрей Разин («Металлург») и Анвар Гатиятулин («Ак Барс»). «Локомотив» с Хартли стал первым в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и обладателем Кубка Гагарина.

«Вот то, что я всегда ищу, а остальное не важно», — сказал Хартли, показывая на золотую медаль чемпионов КХЛ.