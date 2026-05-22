Борис Михайлов: хоккеисты "Локомотива" уверенно выиграли Кубок Гагарина

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Хоккеисты ярославского «Локомотива» выиграли Кубок Гагарина уверенно, к их победе в плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нет вопросов. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Ранее ТАСС сообщал, что «Локомотив» в шестом матче финальной серии в гостях обыграл казанский «Ак Барс» (3:2) и стал обладателем Кубка Гагарина.
«Вообще вопросов не возникает, что “Локомотив” выиграл, выиграл уверенно, это сегодняшняя игра показала. Да, концовка была сумбурная, хоккеисты “Ак Барса” налегли, но они выдержали. Если говорить про хоккей, то они заслуженно и лучше играли, чем “Ак Барс”, хотя все матчи были напряженными», — сказал Михайлов.
«Хоккеисты “Локомотива” доказали, весь сезон играли ровно, не было таких больших срывов. Я считаю, что на сегодняшний день это лучшая команда КХЛ», — добавил он.
Ярославская команда во второй раз в истории выиграла главный трофей КХЛ.