В Канаде стартует пятый этап сезона "Формулы-1"

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Программа пятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2026 года — Гран-при Канады — стартует в пятницу на автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале. Данный этап станет третьим в чемпионате, в рамках которого состоится спринтерская гонка.
Старт сезона складывается в пользу «Мерседеса»: первый этап выиграл британец Джордж Расселл, а три последующих — итальянец Кими Антонелли. Столь стабильные и высокие результаты 19-летнего пилота стали неожиданностью для многих, ожидалось, что более опытный Расселл будет превосходить партнера по команде, однако тот пока что не допускает серьезных ошибок и уверенно возглавляет чемпионат, опережая британца на 20 очков. Постепенно к «Мерседесу» приближается победитель Кубка конструкторов последних двух лет «Макларен». На прошлом этапе в Майами действующий чемпион мира британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри финишировали на подиуме. А вот «Ред Булл» во главе с четырехкратным чемпионом мира нидерландцем Максом Ферстаппеном никак не может найти скорость и пока что уступает «Мерседесу», «Макларену» и «Феррари».
Автодром имени Жиля Вильнёва построен на искусственном острове Нотр-Дам на реке Святого Лаврентия. Канадская трасса славится как километровыми скоростными прямыми, так и сложными изгибами, преодоление которых играет немалую роль при итоговой классификации. К тому же заградительные барьеры, которых надо избегать, находятся рядом с трассой. Самым же опасным местом автодрома является отбойник в последнем повороте, который в 1999 году приобрел имя «Стена чемпионов», поскольку тогда свои машины здесь разбили немец Михаэль Шумахер, британец Дэймон Хилл и канадец Жак Вильнёв.
Рекордсменами по числу побед на Гран-при Канады являются Шумахер и британец Льюис Хэмилтон, которые побеждали по семь раз. Среди действующих пилотов, помимо Хэмилтона, в Канаде трижды побеждал Ферстаппен, по разу — испанец Фернандо Алонсо и Расселл.
В пятницу пройдут свободная практика (19:30 мск) и квалификация к спринтерской гонке (23:30 мск). В субботу состоятся спринт (19:00 мск) и квалификация (23:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье основной гонкой (23:00 мск).