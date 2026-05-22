Аэропорт Нижнего Новгорода ввел временные ограничения для самолетов

Аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде снова ввел план «Ковер». Об этом сообщили в MAX-канале «Говорит Росавиация».
Ограничения на прием и запуск самолетов ввели вечером 21 мая в 23:50. Такие меры решили принять для обеспечения безопасности полетов. Об угрозах атаки вражескими БПЛА над Нижегородской областью не сообщалось.
Подобные ограничения вводятся каждый день, начиная с 17 мая. Напомним, что нижегородский аэропорт уже вводил ограничения ночью 21 мая.
Ранее был запущен первый рейс между Нижним Новгородом и Белградом.
