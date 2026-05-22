Болотов: без допподготовки сложно получить высокий результат на ЕГЭ

Бывший глава Рособрнадзор Виктор Болотов заявил, что для получения высоких баллов на ЕГЭ школьной программы часто недостаточно, и учащимся, ориентированным на поступление в ведущие вузы, приходится прибегать к дополнительной подготовке. Об этом он рассказал в эфире Радио РБК.
Он отметил, что выбор вуза должен быть сделан заранее, поскольку это позволяет определить целевые баллы и предметы, требующие усиленной подготовки. В качестве одного из вариантов эксперт назвал занятия с репетиторами или обучение в профильных школах при университетах.
Болотов также подчеркнул роль мотивации: по его мнению, без внутреннего стремления учащегося высокие результаты недостижимы. Кроме того, он рекомендовал выпускникам не перегружать себя перед экзаменом и соблюдать режим сна.
В рамках обсуждения темы подготовки к ЕГЭ отмечается, что в образовательной среде продолжаются дискуссии о роли репетиторства: часть экспертов считает его практически необходимым элементом для поступления в топовые вузы, тогда как другие указывают на возможность подготовки исключительно на базе школьной программы при системной работе и раннем начале обучения.
Читайте также: Бангладеш возвращает запрет: паспорт ограничат для Израиля.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.