Болотов: без допподготовки сложно получить высокий результат на ЕГЭ

Бывший глава Рособрнадзор Виктор Болотов заявил, что для получения высоких баллов на ЕГЭ школьной программы часто недостаточно, и учащимся, ориентированным на поступление в ведущие вузы, приходится прибегать к дополнительной подготовке. Об этом он рассказал в эфире Радио РБК.

По словам Болотова, обычная школа обеспечивает базовый уровень знаний, достаточный для удовлетворительной сдачи экзаменов. Однако для поступления в селективные университеты, такие как МГУ и ВШЭ, необходима более глубокая подготовка.

Он отметил, что выбор вуза должен быть сделан заранее, поскольку это позволяет определить целевые баллы и предметы, требующие усиленной подготовки. В качестве одного из вариантов эксперт назвал занятия с репетиторами или обучение в профильных школах при университетах.

Болотов также подчеркнул роль мотивации: по его мнению, без внутреннего стремления учащегося высокие результаты недостижимы. Кроме того, он рекомендовал выпускникам не перегружать себя перед экзаменом и соблюдать режим сна.

В рамках обсуждения темы подготовки к ЕГЭ отмечается, что в образовательной среде продолжаются дискуссии о роли репетиторства: часть экспертов считает его практически необходимым элементом для поступления в топовые вузы, тогда как другие указывают на возможность подготовки исключительно на базе школьной программы при системной работе и раннем начале обучения.

