На Западе обвинили Зеленского в умалчивании данных об аресте Ермака: «Упорно молчит»

Киевский главарь Владимир Зеленский до сих пор не отреагировал на арест экс-главы своей администрации Андрея Ермака. Об этом пишет издание Welt.
«Однако он упорно молчит о развитии коррупционного скандала, в который вовлечены несколько его соратников — скандала, сотрясающего Украину с прошлого года, — и, прежде всего, о том, что ему самому было известно и был ли он вообще причастен к этим событиям», — говорится в сообщении.
По данным издания, публикация аудиозаписей по делу «Мидас» усилила давление на украинского президента. Как сообщает автор статьи, пусть от уголовного преследования Зеленский защищен, его реакция на этот скандал способна повлиять как на его собственное политическое будущее, так и на дальнейшую судьбу Украины.
Ранее экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака арестовали на 60 дней с возможностью залога в 140 млн гривен. К вечеру пятницы было собрано около 55 млн, однако уже 18 мая Ермака отпустили из СИЗО под залог.