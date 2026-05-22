Аналитик Пермяков: публиковать билеты и кадры из отпуска — опасно

Эксперт по цифровой безопасности Руслан Пермяков посоветовал россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отпуске, билеты и не ставить геометки за границей. В противном случае, воры могут понять, что квартира осталась без присмотра.
Даже если опубликовать не весь билет, а часть информации, где видны штрих-коды, QR-коды и другие документы, то можно по обрывкам восстановить маршрут.
Получив номер бронирования, узнав авиакомпанию и отель, мошенники могут управлять бронирование, изменить фамилию.
— Не следует публиковать геометки в реальном времени. Фотографии из аэропорта, отеля, ресторана или с пляжа лучше выкладывать после возвращения, — советует эксперт в беседе с RT.
Если хочется делиться информацией, то лучше изменить настройки приватности. Ведь сведения увидят не только друзья, но и посторонние лица, рекламные системы, боты, мошенники или злоумышленники.
Так же, отправляясь на отдых, нужно предупредить близких, что квартира без присмотра, переставить автомобиль в другое место.
Переполненный почтовый ящик так же может указывать о том, что в квартире никого нет.
Кстати, перед сезоном отпусков мошенники начали использовать новую схему обмана туристов. Злоумышленники звонят россиянам от имени «Турпомощи», авиакомпаний или отелей и сообщают о якобы возникших проблемах с поездкой, пишет aif.ru.
Правозащитница, эксперт по мошенникам Екатерина Дуб отметила, что в сезон отпусков в сети аферистов все чаще попадают люди, желающие купить билеты на поезд или самолет, передает 360.ru.
Ранее, российских пользователей iPhone предупредили о новой мошеннической схеме, в рамках которой злоумышленники блокируют устройство жертвы, а после требуют выкуп от €100 до €500. Потенциальных жертв мошенники находят в Telegram-каналах, которые предлагают установить приложения, оплата которых стала невозможной после запрета пополнения Apple ID с лицевых счетов мобильных операторов, пишет «Газета.Ru».