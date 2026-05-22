Аналитик Пермяков: публиковать билеты и кадры из отпуска — опасно

Ранее, российских пользователей iPhone предупредили о новой мошеннической схеме, в рамках которой злоумышленники блокируют устройство жертвы, а после требуют выкуп от €100 до €500. Потенциальных жертв мошенники находят в Telegram-каналах, которые предлагают установить приложения, оплата которых стала невозможной после запрета пополнения Apple ID с лицевых счетов мобильных операторов, пишет «Газета.Ru».