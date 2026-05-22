Депутат Демкин: мошенники активно рассылают россиянам письма с QR-кодами

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин предупредил о всплеске мошенничеств с помощью QR-кодов. Россияне стали получать письма от мошенников, в которых отражены данные знаки.
Атаки мошенников все чаще строятся не на сложных технических уязвимостях, а на привычных элементах деловой переписки, узнаваемых атрибутов государственных структур.
— Использование QR-кодов в таких схемах дополнительно снижает настороженность, — говорит депутат в беседе с RT.
В итоге сотрудник, получивший такое письмо, не думает об обмане. При этом речь идет не о хаотичных рассылках, а выверенных действия: нужно быстро обработать официальный зарос, дать ответ.
— Человек видит знакомые формулировки — «акт», «предписание», «уведомление» — и автоматически воспринимает письмо как что-то обязательное и срочное, — отметил депутат.
Так человек попадает в ловушку, сканируя QR-коды. Кстати, антивирусы тоже не считывают такие письма, в отличие от сомнительных ссылок.
Парламентарий посоветовал не пытаться обхитрить мошенников, а сразу прерывать общение, закрывать переписку и не спешить с проведением оплаты.
