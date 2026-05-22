Победитель Кубка Гагарина Березкин не стал говорить, уедет ли он в НХЛ

КАЗАНЬ, 22 мая. /ТАСС/. Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Локомотива» Максим Березкин не стал говорить, продолжит он играть за ярославскую команду в следующем сезоне или уедет в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).
Контракт Березкина с «Локомотивом» истечет в конце мая. В 2020 году он был выбран на драфте НХЛ «Эдмонтоном».
«Сейчас я хочу насладиться победой, а там уже будет дальше известно все», — сказал Березкин ТАСС.
«Локомотив» в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина обыграл «Ак Барс» в Казани со счетом 3:2 и стал обладателем трофея. «Опыт, терпение и уверенность друг в друге», — ответил он на вопрос о причинах победы.