Победитель Кубка Гагарина Березкин не стал говорить, уедет ли он в НХЛ

Контракт хоккеиста с "Локомотивом" истечет в конце мая.

КАЗАНЬ, 22 мая. /ТАСС/. Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Локомотива» Максим Березкин не стал говорить, продолжит он играть за ярославскую команду в следующем сезоне или уедет в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

Контракт Березкина с «Локомотивом» истечет в конце мая. В 2020 году он был выбран на драфте НХЛ «Эдмонтоном».

«Сейчас я хочу насладиться победой, а там уже будет дальше известно все», — сказал Березкин ТАСС.

«Локомотив» в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина обыграл «Ак Барс» в Казани со счетом 3:2 и стал обладателем трофея. «Опыт, терпение и уверенность друг в друге», — ответил он на вопрос о причинах победы.