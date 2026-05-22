За восемь лет РСВ реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Свыше 60 проектов, конкурсов и олимпиад воплотила президентская платформа «Россия — страна возможностей» (РСВ) за восемь лет их участниками стали жители 89 регионов России и 150 стран мира. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РСВ по случаю восьмой годовщины создания платформы.
«За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад. Среди них: “Лидеры России”, “Это у нас семейное”, “Флагманы образования”, “ТопБЛОГ”, “Профразвитие”, “Цифровой прорыв”, “Я — профессионал”, “КАРДО” и многие другие. Их участниками стали жители 89 регионов России и 150 стран мира», — говорится в сообщении.
В рамках восьмилетия эксперты платформы провели в марте 2026 года исследование мотивов и запросов россиян в молодежных проектах. В нем приняли участие более 1,3 тыс. респондентов от 14 лет и старше. Согласно ему, 25% россиян мотивируют принять участие в таких конкурсах новые знания, навыки и опыт, 21,7% — желание помочь другим и социальная польза, а 19,4% — призы и материальное вознаграждение.
Также, согласно исследованию, в топ тематик конкурсов, которые интересны россиянам, вошли активный образ жизни и ЗОЖ (18,8%), психология, саморазвития и лидерство (18,4%). «Это как раз те темы, которые охватывают проекты и конкурсы президентской платформы», — уточнили в РСВ.
«За восемь лет президентская платформа “Россия — страна возможностей” стала системой, где талант, труд и служение всегда находят свой путь, а сильные становятся еще сильнее. Здесь каждый, кто не ждет лучших условий, а действует здесь и сейчас, получает реальный шанс на самореализацию. Наши проекты — “Лидеры России”, “Время героев”, “Это у нас семейное”, “Флагманы образования”, “ТопБЛОГ”, а также десятки других конкурсов и олимпиад — это пространства, где создаются настоящие команды: управленческие, боевые, профессиональные, семейные», — отметил генеральный директор президентской платформы, ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
С 2019 года у платформы также появился свой круглогодичный образовательный центр — мастерская управления «Сенеж». За последние пять лет через ее программы прошли более 253 тыс. человек из 89 регионов России, а ежегодный поток участников вырос почти в четыре раза. Здесь обучаются управленцы всех уровней, в том числе менеджеры высшего звена в сфере социальной службы, здравоохранения и культуры, медиакоммуникаций.
О платформе.
Президентская платформа «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития.