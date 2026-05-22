ТАСС: на кладбищах в Сумской области появятся камеры наблюдения

В российских силовых структурах заявили, что на кладбищах Сумская область зафиксированы случаи двойных захоронений, в связи с чем местные власти якобы планируют установить системы видеонаблюдения на ряде кладбищ. Об этом сообщает ТАСС.
По словам источника агентства, речь идет о Центральном и Барановском кладбищах, где, как утверждается, фиксируются подобные случаи. Установка камер, согласно приведенной информации, рассматривается как мера контроля и предотвращения возможных инцидентов.
Также сообщается, что в силовых структурах связывают эту инициативу с необходимостью предотвращения повреждений захоронений. В качестве одной из причин упоминаются случаи вандализма в отношении могил украинских военнослужащих.
Отдельно приводятся утверждения о возможных конфликтах на фоне захоронений, однако официальных подтверждений изложенным данным со стороны украинских властей в материале не приводится.
