Россиянка за бесценок купила дворец XVIII века в Белоруссии: вот для чего

Россиянка купила дворец Радзивиллов в Белоруссии за 2,3 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

Россиянка приобрела дворец Радзивиллов в Дятлово в Белоруссии за 2,3 тыс. российских рублей, передает Sputnik Беларусь.

Уточняется, что приобрела дворец гражданка России Татьяна. Новую собственницу ожидает масштабная реконструкция: в старинной усадьбе она хочет создать апарт-отель, открыть кафе и оборудовать интерактивные музейные залы.

Сама Татьяна призналась, что иметь дворец было ее детской мечтой. О том, что здание продается, она узнала из публикации в интернете.

По данным Белорусской универсальной товарной биржи, кирпичный дворец 1751 года постройки выставили на торги за символическую цену. С 2010 года здание пустовало и медленно разрушалось.

Дворец имеет два этажа, подвал и четыре холодные пристройки. Площадь здания составила 1 527,5 кв. м.

