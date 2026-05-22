Россиянка за бесценок купила дворец XVIII века в Белоруссии: вот для чего

Россиянка приобрела дворец Радзивиллов в Дятлово в Белоруссии за 2,3 тыс. российских рублей, передает Sputnik Беларусь.
Уточняется, что приобрела дворец гражданка России Татьяна. Новую собственницу ожидает масштабная реконструкция: в старинной усадьбе она хочет создать апарт-отель, открыть кафе и оборудовать интерактивные музейные залы.
Сама Татьяна призналась, что иметь дворец было ее детской мечтой. О том, что здание продается, она узнала из публикации в интернете.
По данным Белорусской универсальной товарной биржи, кирпичный дворец 1751 года постройки выставили на торги за символическую цену. С 2010 года здание пустовало и медленно разрушалось.
Дворец имеет два этажа, подвал и четыре холодные пристройки. Площадь здания составила 1 527,5 кв. м.
