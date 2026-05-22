Болельщики "Локомотива" отмечают завоевание Кубка Гагарина на улицах Ярославля

В финальной серии команда обыграла казанский "Ак Барс"

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Сотни болельщиков в фан-зоне в центре Ярославля встретили победу хоккейного клуба «Локомотив» в плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), после матча праздничные гуляния продолжились на улицах города, передает корреспондент ТАСС.

Сразу после финального свистка перед ярославцами выступила местная группа «Мамульки-бенд», музыканты исполнили свои знаменитые частушки о «Локомотиве» и хоккее. Перед сценой образовался импровизированный танцпол, взрослые и дети не сдерживали эмоций.

Толпы болельщиков вышли на улицы Ярославля с атрибутикой клуба «Локомотив». Они пели песни, скандировали кричалки, поздравляли друг друга. Поток людей от Советской площади двинулся по улице Свободы, их приветствовали автомобилисты — водители сигналили, тормозили и жали руки болельщикам, вывешивали в окна флаги и шарфы. На дорогах образовались пробки.

В Ярославле фан-зоны работали на Советской площади и в КСК «Вознесенский». В регионе фан-зоны оборудовали во всех муниципальных округах.

В четверг ярославский «Локомотив» со счетом 3:2 обыграл казанский «Ак Барс» в шестом матче финальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и завоевал Кубок Гагарина. Встреча проходила в Казани. Ярославская команда во второй раз в истории выиграла главный трофей КХЛ.