22 мая в календаре: Международный день биологического разнообразии

В этот день дождь — будет хлеб и рожь. Зацвела сирень — через 2 недели пойдут полевые шампиньоны. Воробьи гнезда вьют — к вёдру. Гром ночью — к хорошей погоде. Цветы одуванчиков днем закрыты — к дождю; открыты, хотя по небу плывут тучи, — дождя не будет. Рябина зацветает рано — к короткой осени. Стаи скворцов неспокойно перелетают с одного поля на другое — к перемене погоды. Дождь на поля прольется — к богатому урожаю. Лягушки заквакали — жди богатого урожая овса. Зацвела ольха — можно сеять гречиху. 22 мая обязательно примечали погоду. Если утро было туманным да мокрым — надо было умыться росой, это гарантировало силы и здоровье, а земле — плодородие. До этого дня в реке никогда не купались — грех, да и для здоровья вредно, вода еще не прогрелась. Никола осенний лошадь на двор загонит, а Никола весенний лошадь откормит. Егорий с ношей, а Никола с возом. Не хвались на Юрьев день посевом, а хвались на Николин травой.