22 мая в календаре: Международный день биологического разнообразии

День перенесения мощей святителя Николая Чудотворца День суши и роллов День винегрета День Шерлока Холмса День рождения тюбика для зубной пасты День основания Третьяковской галереи День рождения технологии «Ethernet» День богатырского Посвиста Всероссийский день бассейновой индустрии Всемирный день гота День биткоин-пиццы Международный день биологического разнообразии Всемирный день городских фермеров Всемирный день коктейля «Палома» Праздник Перекопской иконы Божией Матери День памяти преподобного Иосифа Оптинского День памяти святого пророка Исаии День памяти святого мученика Христофора Ликийского.
Именины.
Акулина, Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен.
Никола Вешний.
Святитель Николай, он же Николай Угодник, он же Николай Чудотворец — один из наиболее почитаемых в русском народе святых. Он считается покровителем моряков, купцов и детей. Еще при жизни Николай прославился способностью примирять враждующих, охранять невинно осужденных и защищать от напрасной смерти.
В честь Николая Угодника в году отмечают два основных праздника — 22 мая и 19 декабря (хотя есть и другие дни его памяти). По этому поводу на Руси говорили: «Два Николы у нас — один с травой, другой с зимой». Травы с этого дня действительно начинали хорошо расти («Не хвались на Юрьев день посевом, а хвались на Николин день травой»), поэтому лошадей уже выгоняли в ночное. Для этого из каждого семейства снаряжали холостых парней и провожали их до поля. С собой давали пироги с гречневой кашей. Вечером к ним присоединялись девушки — и начиналось веселье с песнями и хороводами.
С Николы крестьянская жизнь постепенно шла в гору. Устанавливалась теплая погода, домашним животным хватало свежей травы, коровы и козы давали больше молока — а потому можно было не беспокоиться о том, чем накормить семью и скотину. «До Николы крепись, а с Николы живи, не тужи», — подмечали в народе.
Обращали внимание и на приметы погоды. Если утро выдавалось влажным и туманным, то нужно было умыться росой: это сулило человеку здоровье, а земле — богатый урожай. Хорошей приметой считался и дождь на Николу.
События.
1524 год — основан Новодевичий монастырь в Москве.
1856 год — день основания Третьяковской галереи.
1892 год — изобретен тюбик для зубной пасты.
1911 год — основана Международная федерация кинологов.
1911 год — в Санкт-Петербурге осуществлена первая в мире телевизионная передача.
1940 год — в СССР учреждена медаль «Серп и Молот» — знак отличия Героя Социалистического Труда.
1950 год — китайское коммунистическое правительство предложило Тибету территориальную автономию при условии установления в этой области коммунистической власти.
1960 год — впервые прозвучали позывные воскресной радиопередачи «С добрым утром!» (12+), давшей путёвку в жизнь многим популярным авторам-сатирикам и эстрадным исполнителям.
1968 год — руководство шотландской церкви приняло решение разрешить посвящение женщин в духовный сан.
1972 год — Ричард Никсон стал вторым президентом США, прибывшим в СССР.
1977 год — последний рейс знаменитого «Восточного экспресса», которым с 1883 года отправлялись путешественники по маршруту Париж — Стамбул.
1990 год — Microsoft начала продажу Windows 3.0.
1998 год — основана профессиональная медицинская Ассоциация народных целителей России.
2007 год — в Ульяновской области прошли похороны Валентины Леонтьевой.
2010 год — катастрофа Boeing 737 в Мангалуре (Индия), погибли 158 человек.
2014 год — военный переворот в Таиланде.
2020 год — катастрофа A320 под Карачи (Пакистан).
2021 год — катастрофа на ультрамарафоне в Ганьсу, 21 погибший.
В этот день родились.
Рихард Вагнер (1813 — 1883 г.), немецкий композитор, дирижер, теоретик искусства.
Артур Конан Дойл (1859 — 1930 г.), шотландский и английский врач и писатель.
Лоуренс Оливье (1907 — 1989 г.), английский актер театра и кино, режиссер, продюсер.
Никита Богословский (1913 — 2004 г.), советский и российский композитор, пианист, дирижер, Народный артист СССР.
Шарль Азнавур (1924 — 2018 г.), французский певец, шансонье, актер и писатель армянского происхождения.
Жан Тэнгли (1925 — 1991 г.), швейцарский скульптор, представитель кинетического искусства.
Николай Олялин (1941 — 2009 г.), советский и российский киноактер, режиссер, сценарист, Народный артист Украины.
Евгений Мартынов (1948 — 1990 г.), советский эстрадный певец, композитор, музыкант.
Наоми Кэмпбелл (1970 г.), британская супермодель и актриса афроямайского происхождения.
Татьяна Волосожар (1986 г.), украинская и российская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка.
Народные приметы.
В этот день дождь — будет хлеб и рожь. Зацвела сирень — через 2 недели пойдут полевые шампиньоны. Воробьи гнезда вьют — к вёдру. Гром ночью — к хорошей погоде. Цветы одуванчиков днем закрыты — к дождю; открыты, хотя по небу плывут тучи, — дождя не будет. Рябина зацветает рано — к короткой осени. Стаи скворцов неспокойно перелетают с одного поля на другое — к перемене погоды. Дождь на поля прольется — к богатому урожаю. Лягушки заквакали — жди богатого урожая овса. Зацвела ольха — можно сеять гречиху. 22 мая обязательно примечали погоду. Если утро было туманным да мокрым — надо было умыться росой, это гарантировало силы и здоровье, а земле — плодородие. До этого дня в реке никогда не купались — грех, да и для здоровья вредно, вода еще не прогрелась. Никола осенний лошадь на двор загонит, а Никола весенний лошадь откормит. Егорий с ношей, а Никола с возом. Не хвались на Юрьев день посевом, а хвались на Николин травой.
